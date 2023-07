Junge in Hamburg stirbt bei Sturz aus Fenster Stand: 16.07.2023 07:07 Uhr Am frühen Sonnabend ist ein sechsjähriger Junge in Harburg aus dem Fenster einer Wohnung gefallen und gestorben. Die Polizei geht nicht von Fremdeinwirkung aus, ermittelt aber noch.

Nach Informationen von NDR 90,3 war das Kind mit seinem Vater in der Wohnung. In den frühen Abendstunden fiel der Junge aus dem Fenster der dritten Etage. Rettungskräfte rasten zum Einsatzort in der Neuen Straße und versuchten, den Jungen wiederzubeleben. Das Kind erlag allerdings noch vor Ort seinen Verletzungen.

Polizei ermittelt nun Ursache

Die Hamburger Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass der Sechsjährige durch Fremdeinwirkung auf den Gehweg stürzte. Ein Unfall als Ursache sei wahrscheinlich. Das sei aber Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei im Gespräch mit NDR 90,3 am frühen Sonntag mitteilte.

