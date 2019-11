Stand: 03.11.2019 08:36 Uhr

Junge Wohnungslose: "Sofahopper" in Hamburg von Lisa Hentschel

"Sofahopper" sind Wohnungslose, die von einer Couch zur nächsten ziehen. Insbesondere sind es junge Erwachsene zwischen 18 bis 27 Jahren. An sie heran komme man nur mit niedrigschwelligen Angeboten, sagen Streetworker. Doch gerade an denen fehle es in Hamburg.

Er ist unruhig. Immer wieder greift die Hand zur Cappy. Ein Schutzinstinkt, obwohl er weiß, dass er anonym bleibt. Zweimal geht er raus, spazieren, weg. Zweimal hat er den Mut, zurückzukommen. Und dann erzählt Julian, der eigentlich anders heißt, von seiner Zeit als "Sofahopper". 2017 geht das los, mit 20 oder 21 Jahren. Da kommt das Ende der Jugendhilfe, ohne Ausbildung in der Tasche. Eine Wohnung kann er nicht finden. Also Platte machen. Mal an einer U-Bahn-Station, mal in einer 7-Stunden-Bleibe auf der Reeperbahn, mal unter einer Brücke - bis ein Kumpel aus Altona ihm seine Couch anbietet: "Monatelang habe ich bei ihm übernachtet. Nie hätte er gesagt, dass ich gehen soll. Aber ich habe es irgendwann in seinen Augen gesehen", erzählt er. Darum geht er damals wieder zurück auf die Straße.

Online-Beratung für junge Wohnungslose Hamburg Journal - 29.10.2019 19:30 Uhr Viele junge Wohnungslose übernachten auf den Sofas von Freunden und Bekannten. Doch das ist selten eine Dauerlösung. Hilfe bietet die Plattform "Sofahopper.de".







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Unerforschtes Phänomen "Sofahopper"

"Es gibt 'Sofahopper', die ziehen dann in solchen Momenten einfach zur nächsten Couch", erzählt Tanja Minck von der Stiftung Off Road Kids, die sich um die Integration von Straßenkindern bemüht. Initiativen, Verbände und Politik sagen, das Phänomen sei nicht neu, bleibe aber kaum erforscht. Zwar heißt es vom Statistikamt Nord, dass eine bundeseinheitliche Wohnungslosenstatistik in Arbeit sei. Die erste Erhebung sei aber erst zum 31. Januar 2022 geplant. Bereits 2018 hat die Gesellschaft für Organisation und Entscheidung (GOE) im Auftrag der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) wohnungs- und obdachlose Menschen in Hamburg befragt. Die Befragung Wohnungsloser fand jedoch in öffentlich-rechtlichen Haushalten statt - also dort, wo "Sofahopper" erst gar nicht erscheinen. Die Hürde bleibt: Den Kontakt zu Betroffenen überhaupt herzustellen.

Kontaktaufnahme per Chat

Wer jung und wohnungslos ist, könne zunächst nur auf einem Wege erreicht werden: "Die Wohnungslosen von heute haben Handys samt Internet. Sei es von Freunden, sei es im offenen Netzwerk der Bibliothek", sagt Minck. Deshalb hat Off Road Kids "Sofahopper.de" gegründet - eine Plattform, die gezielt versucht, mit jungen Wohnungslosen in Kontakt zu kommen. Mit ihnen zu chatten, sich mit ihnen zu treffen. "Im November hatten wir bereits 1.000 ernst zu nehmende Anfragen - und das, obwohl es uns erst seit zwei Jahren gibt", erzählt Minck. Den Chat übernehmen ihre Kollegen aus Berlin - und verteilen die Anfragen je nach Aufenthaltsort des Betroffenen an die Standorte in Dortmund, Köln, Frankfurt, Berlin und Hamburg.

Treffen kann es jeden

"Es gibt nicht den klassischen 'Sofahopper'. Es kann jemand sein, der sich gerade einfach mit seinen Eltern gestritten hat oder jemand, dessen Elternhaus komplett zerrüttet ist. Oder aber der 'Sofahopper' hat zuvor Jugendhilfe bekommen, ist dort entweder rausgeflogen oder aber schien selbstständig genug zu sein, alleine klarzukommen." In jedem Fall bräuchten die jungen Erwachsenen Unterstützung - nicht nur im Netz.

Keine Schlafstätte für junge Wohnungslose in Hamburg

Für Minck ist klar: In Hamburg fehlt es an niedrigschwelligen Angeboten für junge Wohnungslose. "Sie müssten eigentlich unkompliziert andocken können - auch, wenn es um eine schnelle Schlafmöglichkeit geht mit Menschen in ihrem Alter, also bis 27 Jahren", sagt sie. Bisher bleibe nur die Übernachtungsstätte "Pik As" und die sei nicht förderlich - weder für ihre Gesundheit noch die Psyche. Kritik, die die Wohlfahrtsverbände und Straßensozialarbeiter in Hamburg teilen. Wer ins "Pik As" gehe, mache zwei Schritt rückwärts, statt einen vorwärts. Junge Wohnungslose kommen dort mit denen in Kontakt, die seit Jahren auf der Straße leben und oft auch abhängig sind - egal, ob vom Alkohol oder von Drogen.

Sozialbehörde: "Begleitung statt Übernachtung"

Die Kritik geht in Richtung Sozialbehörde, prallt dort jedoch ab: "Wir haben im 'Pik As' je nach Situation und Bedarf auch die Möglichkeit, junge Menschen zusammen unterzubringen, gesondert von den übrigen Klienten", sagt Martin Helfrich. Dass es dort immer wieder freie Plätze gebe, zeige, dass erst einmal genügend Kapazitäten vorhanden seien. Ziel der Behörde sei es vielmehr, jungen Menschen eine geregelte Lebensperspektive zu bieten - langfristig betrachtet. "Speziell für junge Menschen haben wir das Jung-Erwachsenen-Projekt ins Leben gerufen. Dort wohnen die jungen Menschen nicht nur, es geht also nicht nur um Unterkunft, sondern eben auch um Begleitung - also um ganz viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf", so Helfrich. Ob Hamburg eine Schlafstätte für junge Wohnungslose benötige, darüber sei die Behörde mit den Wohlfahrtsverbänden der Stadt im Gespräch. Mehr könne man dazu bisher aber noch nicht sagen.

"Eigene Wohnung zu finden, bleibt schwierig"

In einer Schlafstätte unterzukommen, kommt für Julian nicht infrage. Muss er auch nicht. Er hatte Glück. Derzeit wohnt der 22-Jährige in einem Gästezimmer einer Hamburger Sozialeinrichtung. Er macht eine Ausbildung zum Maler und Lackierer, ist im zweiten Lehrjahr. Noch zwei Jahre, dann ist er fertig und möchte gerne in Hamburg bleiben. "Ich suche immer noch nach Wohnungen, auch mit meinem Betreuer. Aber es ist nicht einfach", sagt er.

Weitere Informationen Wohnungsnot: Wenn die Suche ewig dauert Im vergangenen Jahr fanden mehr als 12.000 Menschen in Hamburg keine Wohnung. Oliver Brüggemann ist einer von ihnen. Nach einem Gefängnisaufenthalt wegen Schwarzfahrens ist er nun auf der Suche. (01.09.2019) mehr Hamburg: Bündnis gegen Wohnungsnot startet Rund 12.000 Menschen haben trotz eines Dringlichkeitsscheins im vergangenen Jahr keine Wohnung in Hamburg gefunden. Am Montag startete eine Kampagne gegen diesen Missstand. (26.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 29.10.2019 | 19:30 Uhr