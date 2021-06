Jugendlicher wird von Strömung mitgerissen und in Elbe vermisst Stand: 19.06.2021 07:28 Uhr Tausende Menschen in Hamburg suchten am Freitagabend nach etwas Abkühlung an Alster und Elbe. Dabei kam es vor Blankenese am Freitagabend zu einer großen Suchaktion, ein 15-Jähriger wird weiter vermisst.

Der Jugendliche war mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden am Strand am Falkensteiner Ufer und wollte abends in der Elbe schwimmen gehen. Dabei wurde er plötzlich von der Strömung mitgerissen. Ein zweiter, 17 Jahre alter Jugendlicher, wollte helfen und sprang hinterher. Er versuchte noch, seinen Freund zu greifen.

Polizist rettet 17-Jährigen

Passantinnen und Passanten wählten den Notruf. Ein Polizeibeamter, der schnell vor Ort war, band sich eine Rettungsleine um und ging ebenfalls ins Wasser. Ihm gelang es noch, den 17-Jährigen Helfer aus dem Wasser zu ziehen, der 15-Jährige war nicht mehr zu sehen.

Suche wird im Dunkeln abgebrochen

Zeitgleich begann eine groß angelegte Suchaktion von DLRG, Feuerwehr und Polizei mit Booten, Hunden und dem Polizeihubschrauber - jedoch ohne Erfolg. Gegen 22 Uhr wurde die Suche abgebrochen, da es zu dunkel wurde. Für den vermissten 15-Jährigen gibt es kaum noch Hoffnung.

AUDIO: Jugendlicher wird nach Bad in der Elbe vermisst (1 Min) Jugendlicher wird nach Bad in der Elbe vermisst (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.06.2021 | 07:00 Uhr