Stand: 29.12.2019 08:35 Uhr - NDR 90,3

Jugendlicher stürzt ins Gleisbett

Bei einem Streit am S-Bahnhof Hamburg-Neuwiedenthal ist ein 19-Jähriger in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden. Der 19-Jährige hatte sich auf dem Bahnsteig nach Polizeiangaben mit einem 17 Jahre alten Jugendlichen geprügelt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel auf die Gleise. Der 19-Jährige stürzte so unglücklich, dass er außerdem einen Schlag an der Stromschiene erlitt. Durch sie fließen 1.200 Volt Gleichstrom.

Stromschlag nach Sturz ins Gleisbett NDR 90,3 - 29.12.2019 09:00 Uhr Autor/in: Schmidt, Ingmar Bei einer Schlägerei am S-Bahnhof Hamburg-Neuwiedenthal ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Er stürzte ins Gleisbett und erlitt einen Stromschlag, berichtet Ingmar Schmidt.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fahrgäste zogen den jungen Mann auf den Bahnsteig

Laut Polizei wies der Körper des 19-Jährigen Ein- und Austrittspuren des heftigen Stromschlags auf, dennoch besteht aber offenbar keine Lebensgefahr. Andere Fahrgäste, die auf dem Bahnsteig warteten, zogen den Schwerverletzten zurück auf den Bahnsteig, wobei sie sich auch selbst in Gefahr brachten. Der 17-jährige Tatverdächtige konnte kurz darauf in der Nähe gefasst werden. Er räumte ein, den anderen geschlagen zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.12.2019 | 09:00 Uhr