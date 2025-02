Stand: 21.02.2025 13:39 Uhr Jugendlicher in Niendorf an Bushaltestelle beschossen

Im Hamburger Stadtteil Niendorf ist ein Jugendlicher, der an einer Bushaltestelle im Garstedter Weg stand, aus einer Gruppe heraus angegriffen und dabei beschossen worden. Er wurde am Hinterkopf und am Auge verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Womit genau der 17-Jährige am Montagabend beschossen wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Hintergründe des Angriffs seien nicht bekannt. Zuerst hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Angriff berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.02.2025 | 14:00 Uhr