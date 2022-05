Stand: 09.05.2022 20:12 Uhr Jugendliche versprühen Reizgas in Linienbus

Drei Jugendliche haben am Montagnachmittag in Jenfeld einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei verursacht. Sie versprühten in einem fahrenden HVV-Bus der Linie 27 im Bereich des Öjendorfer Damms Reizgas. Vorausgegangen war ein Streit. Die Jugendlichen flüchteten, sind laut "Hamburger Abendblatt" aber bereits identifiziert. Sechs Fahrgäste mussten wegen Atemwegsreizungen medizinisch versorgt werden, eine Frau kam ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 09.05.2022 19:30