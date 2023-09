Stand: 29.09.2023 07:42 Uhr Jugendliche mit Softair-Waffen lösen Polizeieinsatz aus

In Neugraben-Fischbek haben zwei Jugendliche am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 14- und der 15-Jährige hatten Sturmhauben auf und liefen mit Softair-Waffen in der Hand in die Tiefgarage eines Discounters. Ein Anwohner rief die Polizei, die mit 15 Streifenwagen im Rehrstieg anrückte. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Jugendlichen kurzzeitig fest und lieferten sie dann bei den Eltern ab.

