Jugendliche in Hamburg bewusstlos gefunden - Medikamente genommen? Stand: 26.08.2022 13:09 Uhr Im Hamburger Stadtteil Langenhorn hat es am Donnerstagmorgen einen größeren Einsatz für Polizei und Rettungsdienste gegeben. Dort wurden drei bewusstlose Jugendliche gefunden. Einer von ihnen musste wiederbelebt werden.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit mehreren Rettungswagen und Notärztinnen und -ärzten war schnell vor Ort, nachdem die drei Jugendlichen am frühen Morgen in einer Grünanlage aufgefunden wurden. Sie lagen auf einem kleinen Fußweg zwischen der Grundschule Krohnstieg und einem Schrebergarten-Gelände. Nach Angaben der Feuerwehr ging es einem 17-Jährigen so schlecht, dass er anschließend reanimiert werden musste. Die anderen beiden - ein weiterer 17-Jähriger und ein 14-jähriges Mädchen - waren nach kurzer Zeit ansprechbar.

Ermittler gehen von "Medikamenten-Beeinflussung" aus

Ein Rettungshubschrauber landete in dem Kleingarten-Gelände auf einer Wiese. Die Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während einer der 17-Jährigen noch auf der Intensivstation behandelt wird, konnte der andere Jugendliche die Klinik verlassen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Auch das Mädchen sollte in Kürze entlassen werden. Die Jugendlichen wurden den Angaben zufolge noch nicht befragt. Noch ist nicht bekannt, was genau die drei konsumiert haben - die Ergebnisse der Untersuchung seien noch nicht da, hieß es. Bei ihnen sollen Tabletten gefunden worden sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen von "Medikamenten-Beeinflussung" aus.

Erst am Mittwoch war eine Drogenparty in einem Hotel auf der Reeperbahn aus dem Ruder gelaufen. Ein 22-Jähriger kam dabei ums Leben.

