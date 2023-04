Stand: 01.04.2023 10:32 Uhr Jugendliche bei Unfall in Bergedorf verletzt

Eine Jugendliche ist bei einem Unfall in Bergedorf schwer verletzt worden. Am späten Freitagabend war die 16-Jährige kurz hinter einer Fußgängerampel offenbar plötzlich auf die Bergedorfer Straße gelaufen. Für den Autoverkehr stand das Signal auf Grün und ein 21-Jähriger konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen. Er erfasste die junge Frau frontal. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfallfahrer erlitt einen Schock.

