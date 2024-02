Stand: 27.02.2024 21:18 Uhr Jugendherbergen in Hamburg sind beliebt

Jugendherbergen sind längst nicht mehr nur bei Schulklassen beliebt: Im Norden gab es im vergangenen Jahr mehr als eine Million Übernachtungen. Der DJH-Landesverband Nordmark meldete damit das beste Ergebnis in den letzten sechs Jahren. Die meisten Gäste übernachteten in den beiden Hamburger Jugendherbergen an der Horner Rennbahn und "Auf dem Stintfang". Letztere ist wohl von allen die beliebteste.

