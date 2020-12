Jüdischer Friedhof in Ohlsdorf wird saniert Stand: 09.12.2020 09:24 Uhr Der jüdische Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf ist stark sanierungsbedürftig. Im kommenden Jahr beginnen die Arbeiten an der Ilandkoppel. Hamburg finanziert einen Teil der Gesamtkosten aus dem Corona-Hilfsprogramm.

Vor 135 Jahren war der jüdische Friedhof in Hamburg eröffnet worden. Vor allem die Trauerhalle hat nach Angabe der Gemeinde Renovierungsbedarf. Dafür hat zuletzt auch ein Wasserschaden gesorgt. 1,5 Millionen Euro kommen aus dem Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Auch der Bund beteiligt sich an den Gesamtkosten von knapp fünf Millionen Euro.

Rituelle Bestattungen sollen komplett möglich sein

Es geht aber nicht nur um dringende Reparaturen unter Beachtung des Denkmalschutzes. Die Halle wird auch so ausgestattet, dass Bestattungen dort in Zukunft wieder nach allen Vorgaben des jüdischen Glaubens durchgeführt werden können. Die Waschung von Leichnamen zum Beispiel und die Beisetzung noch am Todestag, bevor die Sonne untergegangen ist.

Michael Werner-Boelz, Leiter des Bezirksamts Nord, betont die Bedeutung des jüdischen Friedhofs in Ohlsdorf - als Zeichen, dass jüdisches Leben ein fester Bestandteil der Stadt war und ist. Das weitläufige Gelände an der Ilandkoppel ist regelmäßig für Besucher geöffnet und wirkt mit den dicht an dicht stehenden Bäumen eher wie ein Park zum Spazierengehen.

Weitere Informationen Friedhof Ohlsdorf: Hamburgs besonderer Park Naturidyll und einzigartiges Kulturdenkmal: Der weltgrößte Parkfriedhof ist beides zugleich. Obwohl dort viele Hamburger und Kriegsopfer ruhen, ist Ohlsdorf eine Oase des Lebens. mehr Den Jüdischen Friedhof Altona entdecken Der Jüdische Friedhof in Hamburg-Altona gehört zu den bedeutendsten jüdischen Begräbnisplätzen weltweit. Trotzdem kennen ihn selbst viele Einheimische nicht. Ein Rundgang lohnt sich. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.12.2020 | 19:30 Uhr