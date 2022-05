Stand: 24.05.2022 18:53 Uhr Jüdischer Friedhof in Altona: Verbotenes Zeichen entdeckt

Am Jüdischen Friedhof in Altona haben Unbekannte ein verbotenes Schriftzeichen aus der NS-Zeit an eine Mauer gesprüht. Eine Frau hat das Zeichen am Montag entdeckt und der Polizei gemeldet. Vor Ort stießen die Beamtinnen und Beamten dann auf weitere Farbschmierereien. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich telefonisch zu melden. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 24.05.2022 18:00

