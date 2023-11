Stand: 01.11.2023 14:41 Uhr Jüdische Kulturtage Hamburg starten am Donnerstag

Überschattet vom Nahost-Konflikt beginnen am Donnerstag die ersten Jüdischen Kulturtage in Hamburg. Für die kommenden fünf Wochen kündigte Elisabeth Friedler, Kulturreferentin der Jüdischen Gemeinde in Hamburg, 46 Veranstaltungen in mehr als 30 Spielstätten an. Das Auftaktkonzert ist am Samstagabend in der Elbphilharmonie zu erleben. Mit einem Chanukka-Markt am 10. Dezember auf dem Schulhof der Joseph-Carlebach-Schule enden die Jüdischen Kulturtage. Das komplette Programm gibt es auf der Internetseite www.juedischekulturtage.hamburg.

