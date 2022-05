Josef Joffe ist nicht länger Mitherausgeber der "Zeit" Stand: 17.05.2022 19:56 Uhr Mehr als 20 Jahre ist er Mitherausgeber der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit": Josef Joffe. Nun stolpert der Publizist über die Folgen der Cum-Ex-Affäre der Hamburger Warburg-Bank und verliert seine Aufgaben.

Mehr als 100 Millionen Euro soll die Warburg-Bank durch illegale Cum-Ex-Geschäfte eingenommen haben – zu Lasten des Steuerzahlers. Reporter der "Zeit" und des NDR wollten 2016 darüber berichten. "Zeit"-Herausgeber Josef Joffe schrieb kurz darauf an Banker Max Warburg: Ihm sei es zu verdanken, dass Berichte verschoben wurden. Außerdem habe er, Joffe, Warburg vor den Recherchen gewarnt, heißt es in einem inzwischen öffentlich gewordenen Brief.

Jahrzehntelange Freundschaft

Warburg und Joffe verbindet danach eine jahrzehntelange Freundschaft. "Es spottet jeglicher Beschreibung, wenn ein Verleger seine privaten Interessen über die seiner Redaktion stellt", sagt nun der NDR-Investigativ-Journalist Oliver Schröm, der an den Cum-Ex-Recherchen maßgeblich beteiligt ist. Nach Informationen von NDR 90,3 gab es auch innerhalb der "Zeit"-Redaktion erhebliche Unruhe wegen des Vorgangs.

AUDIO: Zeit-Herausgeber Joffe stolpert über Cum-Ex-Affäre (1 Min) Zeit-Herausgeber Joffe stolpert über Cum-Ex-Affäre (1 Min)

Mandat ruht bis Vertragsende

Die übrigen Verleger und Josef Joffe haben sich nun einvernehmlich entschieden, dass dessen Mandat bis zum Vertragsende ruht, so eine Verlagssprecherin. Joffe hätte eigentlich noch bis zum kommenden Jahr als Herausgeber an der Spitze der "Zeit" stehen sollen.

Weitere Informationen Gebremster Eifer: Staatsanwaltschaft ermittelte 1,5 Jahre gegen Scholz Die Akte der Hamburger Staatsanwaltschaft im Cum-Ex-Skandal-Vorermittlungsverfahren gegen Olaf Scholz offenbart: Die Behörde ermittelte mit gebremsten Eifer. (23.02.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 17.05.2022 | 19:30 Uhr