Stand: 25.08.2022 18:08 Uhr Johannes Hegemann bekommt Boy-Gobert-Preis

Der Schauspieler Johannes Hegemann erhält in diesem Jahr den Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung. Der 25-Jährige ist seit der Spielzeit 2020/21 Ensemblemitglied am Thalia Theater. Hegemann beeindrucke durch seine unaufdringliche Vielseitigkeit, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der mit 10.000 Euro dotierte Schauspiel-Nachwuchs-Preis soll Ende November in einer Matinee am Thalia Theater vergeben werden. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 25.08.2022 18:00

