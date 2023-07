Stand: 28.07.2023 16:24 Uhr Joghurtdressing auf Fahrbahn: A24 am Kreuz Hamburg-Ost gesperrt

Nach einem Unfall ist die Autobahn 24 am Freitagmittag zwischen der Anschlussstelle Reinbek und dem Kreuz Hamburg-Ost in Richtung Hamburg voll gesperrt. Autofahrende müssen mit deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen, so die Polizei. Ein Sattelzug war demnach am Beginn des Tunnels kurz vor dem Kreuz Hamburg-Ost aus zunächst ungeklärter Ursache gegen einen Pfeiler gefahren. Das von dem Lkw geladene Joghurtdressing verteilte sich den Angaben zufolge auf der gesamten Fahrbahn im Tunnel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.07.2023 | 16:30 Uhr