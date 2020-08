Stand: 17.08.2020 16:09 Uhr - NDR 90,3

Jetzt live: Zwei Konzerte zu Ehren der Beatles

Am 17. August 1960 spielten noch unbekannte junge Männer aus Liverpool erstmals im Indra Club in Hamburg. Mit 281 Auftritten in Hamburg machten sie sich als "The Beatles" einen Namen und wurden später zu Weltstars. In Hamburg wurden die Beatles nach eigener Aussage groß. Hier fanden sie ihren Sound und ihren Drummer Ringo Starr. Der Club feiert beim "Stream & Shout" das 60-jährige Jubiläum des ersten Auftritts. NDR.de überträgt die Konzerte auf dieser Seite per Livestream: ab 20 Uhr live aus der Elbphilharmonie und ab 21 Uhr live aus dem Indra Club.

Vor 60 Jahren: Der erste Auftritt der Beatles Hamburg Journal - 16.08.2020 19:30 Uhr Die Karriere der Beatles startet im August 1960 im Stripclub "Indra" am Ende der Großen Freiheit: Es war das erste offizielle Engagement unter dem später weltbekannten Namen.







4,92 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Indra und Elbphilharmonie: 60 Jahre Beatles

Stefanie Hempel & Band, Kaiser Quartett, Cäthe, Bernd Begemann, Jessy Martens und weitere sind mit dabei, wenn heute im Indra an den ersten offiziellen Auftritt der Beatles in Hamburg erinnert wird. Ein "Rock'n'Roll-Special per Livestream", wie es die Veranstalter nennen. Mit rekonstruiertem Original-Set der Beatles, den große Hits und aktuellen Neuinterpretationen.

Zeitzeugen erzählen

Neben den Klassikern werden auch Neuinterpretationen der Beatles-Hits gespielt und Geschichten und Anekdoten aus der wilden Anfangszeit der Beatles in Hamburg erzählt. Auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden digital zugeschaltet.

Jetzt live: Zwei Konzerte zu Ehren der Beatles Vor 60 Jahren traten die Beatles erstmals im Indra in Hamburg auf. Heute Abend erinnern der Club und die Elbphilharmonie mit jeweils einem Tribute-Konzert daran. NDR.de überträgt jetzt im Livestream. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.08.2020 | 19:30 Uhr