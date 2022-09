Jetzt live: Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Udo Lindenberg Stand: 07.09.2022 19:38 Uhr Udo Lindenberg ist neuer Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Der 76-Jährige erhält die höchste Auszeichnung der Hansestadt heute Abend im Rathaus.

Die Bürgerschaft hatte zuvor dem entsprechenden Antrag des Senats beim letzten Tagesordnungspunkt des Sitzungstages mit großer Mehrheit zugestimmt. Den Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft überträgt NDR.de jetzt live.

Leben im Hotel in Hamburg

Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau (Nordrhein-Westfalen) geboren. Seit Ende der 1960er-Jahre lebt er in Hamburg, seit den 1990er-Jahren in einer Suite im Hotel "Atlantic". Anfang der 1970er-Jahre hatte der Sänger die Rockmusik mit deutschen Texten revolutioniert - mit Straßenlyrik und Sprechgesang startete er eine einzigartige Karriere. Er schrieb hunderte Songs, darunter Hits wie "Horizont", "Cello" oder "Sonderzug nach Pankow".

VIDEO: Udo Lindenberg - eine Hamburger Ikone (5 Min)

Ehrenbürgerschaft nun 37 Mal verliehen

Hamburg hat nun 37 Mal die Ehrenbürgerschaft verliehen. Neben Udo Lindenberg gehören zu den Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern Altkanzler Helmut Schmidt, Fußball-Legende Uwe Seeler, Schriftstellerin Kirsten Boie und Ballettintendant John Neumeier.

