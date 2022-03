Jetzt live: Tschentscher gibt Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg ab Stand: 02.03.2022 13:40 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gibt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine heute in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab.

Im Zentrum stünden dabei die Folgen des Krieges für Hamburg, teilte der Senat mit. Zuvor will sich zudem Parlamentspräsidentin Carola Veit (SPD) wegen des Krieges in der Ukraine an die Abgeordneten wenden. In der Bürgerschaftssitzung wird auch die Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Tybinka, erwartet.

Krisenstab eingerichtet

Der Senat hatte bereits am Dienstag beschlossen, wegen des Krieges einen Krisenstab einzurichten. In dessen Zentrum stünden die Versorgungssicherheit, die Abwehr von Cyber-Angriffen und die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine, hieß es.

Corona weiteres Thema der Sitzung

Im Anschluss wollen sich die Abgeordneten einmal mehr mit der Corona-Pandemie befassen, über eine Strategie zur Prävention und Bekämpfung von Rassismus sprechen und über die Neuregelung der Grundsteuer beraten. Zudem soll es in der Sitzung unter anderem um die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Job gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.03.2022 | 15:00 Uhr