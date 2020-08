Stand: 17.08.2020 21:22 Uhr - NDR 90,3

Jetzt live: Tribute-Konzert zu Ehren der Beatles

Am 17. August 1960 spielten noch unbekannte junge Männer aus Liverpool erstmals im Indra Club in Hamburg. Mit 281 Auftritten in Hamburg machten sie sich als "The Beatles" einen Namen und wurden später zu Weltstars. In Hamburg wurden die Beatles nach eigener Aussage groß. Hier fanden sie ihren Sound und ihren Drummer Ringo Starr. Der Club feiert beim "Stream & Shout" das 60-jährige Jubiläum des ersten Auftritts. NDR.de überträgt das Konzert auf dieser Seite jetzt im Livestream.

Jetzt live: Konzert zu Ehren der Beatles im Indra Vor 60 Jahren hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg im Indra. Die Stadt feiert das Jubiläum mit einem Tribute-Konzert. NDR.de überträgt jetzt live aus dem Indra.

Indra: 60 Jahre Beatles

Stefanie Hempel & Band, Kaiser Quartett, Cäthe, Bernd Begemann, Jessy Martens und weitere sind mit dabei, wenn heute im Indra an den ersten offiziellen Auftritt der Beatles in Hamburg erinnert wird. Ein "Rock'n'Roll-Special per Livestream", wie es die Veranstalter nennen. Mit rekonstruiertem Original-Set der Beatles, den großen Hits und aktuellen Neuinterpretationen. Auch Geschichten und Anekdoten aus der wilden Anfangszeit der Beatles in Hamburg werden erzählt - und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden digital zugeschaltet.

Tribute-Konzert in der Elbphilharmonie

Eine Stunde bevor das Tribute-Konzert im Indra startete, spielte Julia Hülsmann live aus dem Kleinen Saal der Elbphilharmonie ein Konzert zu Ehren der Beatles. Unter dem Titel "Come Together" interpretierte die Jazzpianistin zusammen mit Christopher Dell und Nils Wogram eigens dafür arrangierte Beatles-Songs. NDR.de hat das Konzert auf dieser Seite live übertragen.

Jetzt live: Tribute-Konzert zu Ehren der Beatles Vor 60 Jahren hatten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg im Indra. Die Stadt feiert das Jubiläum mit einem Tribute-Konzert. NDR.de überträgt jetzt live aus dem Indra. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.08.2020 | 19:30 Uhr