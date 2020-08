Stand: 19.08.2020 13:30 Uhr - NDR 90,3

Jetzt live: Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft

Im Zentrum der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause steht heute einmal mehr die Corona-Pandemie. In einer Aktuellen Stunde beschäftigen sich die Abgeordneten zunächst mit den Vorsichtsmaßnahmen an Hamburgs Schulen. Die CDU-Opposition hat ihren Antrag zur Debatte mit "Spitzenreiter bei Corona-Neuinfektionen: Risikopatient Schule - was hat der Schulsenator (Ties Rabe/SPD) die letzten fünf Monate gemacht?" überschrieben. Über das gleiche Thema, allerdings aus einem anderen Blickwinkel, will die SPD-Regierungsfraktion sprechen. Sie hat ihrem Antrag den Titel gegeben "Gesundheit schützen, Eltern entlasten, Bildungsgerechtigkeit sichern: Hamburg bewältigt die Corona-Pandemie und macht Regelunterricht möglich". NDR.de überträgt die Bürgerschaftssitzung auf dieser Seite jetzt per Livestream.

Livestream: Aktuelle Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft Hamburg Journal Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert über die Folgen der Corona-Pandemie. NDR.de überträgt die Aktuelle Stunde aus dem Rathaus jetzt per Livestream.

Es geht nochmal um Grotes Umtrunk

Die AfD-Fraktion möchte noch einmal über den Umtrunk von Innensenator Andy Grote (SPD) sprechen, den er im Juni anlässlich seiner Wiederernennung zum Senator mit etwa 30 Freunden und Bekannten in einer Bar veranstaltet hatte und der ihm letztlich wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen ein Bußgeld von 1.000 Euro einbrachte. Alle Oppositionsfraktionen haben bereits den Rücktritt oder die Entlassung Grotes gefordert. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) lehnt dies nach wie vor ab.

Die Linke wiederum will sich in der Aktuellen Stunde für die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr einsetzen: "Danke heißt: Bessere Arbeitsbedingungen bei Bus und Bahn in dieser Tarifrunde!"

CDU fordert neuen Hafenentwicklungsplan

Ein weiteres Thema der Sitzung im Großen Festsaal des Rathauses ist die Forderung der CDU nach einem neuen Hafenentwicklungsplan. "Wir müssen den Hafen wieder denken als das, was er ist: Kernstück und Motor für Hamburg", sagte Götz Wiese, der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion im Vorfeld der Sitzung. Die Linke forderte, das Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) die norddeutsche Hafenkooperation voranbringen müsse. Dazu gehöre, dass Westhagemann in den Aufsichtsrat der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) einziehe. Die HHLA ist der größte Hafenbetreiber in Hamburg und die Stadt ist dort mit Abstand wichtigster Anteilseigner.

Opposition fordert neue Hafenplanung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.08.2020 12:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Wohin steuert die Stadt den Hamburger Hafen? Darüber wird auf Antrag der Opposition in der Bürgerschaft diskutiert. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.08.2020 | 16:00 Uhr