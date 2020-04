Stand: 22.04.2020 13:34 Uhr - NDR 90,3

Jetzt live: Regierungserklärung in Hamburg zur Corona-Krise

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) legt heute in einer Regierungserklärung das weitere Vorgehen in der Corona-Krise dar. Die Erklärung steht nach Angaben der Bürgerschaft unter dem Titel "Aktuelle Corona-Lage - Erste Schritte in ein normales Leben". Nach Lockerungen der Corona-Auflagen für Geschäfte hatte Tschentscher am Dienstag für die Bevölkerung eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, in Geschäften und auf Wochenmärkten angekündigt.

Nachtragshaushalt wird beraten

Anschließend werden sich die Abgeordneten unter anderem mit dem Haushalt für das Jahr 2020 befassen, der wegen der Corona-Krise aus den Fugen geraten ist. Ihnen liegt ein Senatsentwurf für einen Nachtragshaushalt mit einem Volumen von einer Milliarde Euro vor. Mit 800 Millionen Euro soll das Gros der Mittel zur Finanzierung des Hamburger Schutzschirms dienen, mit dem Unternehmen geholfen wird. Die restlichen 200 Millionen Euro sollen je zur Hälfte in ein neues Investitionsprogramm und ein neues Darlehensprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise fließen.

Die Bürgerschaft hatte den Senat bei ihrer letzten Sitzung zu einer notsituationsbedingten Kreditaufnahme von insgesamt 1,5 Milliarden Euro in diesem und dem nächsten Jahr ermächtigt.

Sitzung unter besonderen Schutzmaßnahmen

Die dritte Bürgerschaftssitzung seit der Wahl am 23. Februar findet wegen der Corona-Pandemie erneut unter besonderen Schutzmaßnahmen im Großen Festsaal des Rathauses statt. An der Sitzung werden den Angaben zufolge auch nur etwas mehr als die Hälfte der 123 Abgeordneten - entsprechend den Stimmverhältnissen - teilnehmen.

