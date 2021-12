Jetzt live: Pressekonferenz zu neuen Corona-Regeln Stand: 21.12.2021 12:33 Uhr Der Senat hat am Dienstag über strengere Corona-Regeln für Hamburg beraten. NDR.de überträgt die anschließende Pressekonferenz ab 12.30 Uhr hier im Livestream.

Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Aber wie dürfen die Hamburgerinnen und Hamburger feiern? Welche Kontaktbeschränkungen wird es geben? Darüber informiert der Senat in der Landespressekonferenz am Dienstagmittag.

Strengere Maßnahmen bereits angekündigt

Mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bereits am Montag eine Verschärfung der Maßnahmen angekündigt. Demnach sollen sich schon über die Feiertage nur noch 10 bis 20 Menschen privat treffen dürfen. Wie groß die Treffen genau werden können, soll am Dienstagnachmittag bei den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Lage beschlossen werden. Außerdem kündigte Tschentscher an, dass Clubs und Diskotheken in Hamburg wieder schließen müssten.

