Jetzt live: Landespressekonferenz in Hamburg Stand: 16.02.2021 12:30 Uhr Bei der Landespressekonferenz gibt es heute in Hamburg zunächst eine kurze Einschätzung zur Corona-Lage. Danach stellt Innensenator Andy Grote (SPD) die Verkehrssicherheitsbilanz für 2020 vor.

Wegen der Corona-Einschränkungen dürften die Zahlen der Unfälle, Verletzten und Toten deutlich zurückgegangen sein. In den Monaten von Januar bis Oktober registrierte das Statistische Bundesamt knapp 5.700 Unfälle mit Verletzten oder Toten in Hamburg. Das war ein Rückgang um 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zugleich sank die Zahl der Verkehrstoten von 23 auf 13, was ein Minus von 43,5 Prozent bedeutet. Bei den Schwerverletzten betrug der Rückgang 6,1 Prozent, bei den Leichtverletzten 13,2 Prozent.

