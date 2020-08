Stand: 18.08.2020 12:48 Uhr - NDR 90,3

Jetzt live: LPK in Hamburg zum Nationalpark Wattenmeer

Der Hamburgische Nationalpark Wattenmeer ist der kleinste und jüngste an der deutschen Nordseeküste. Er liegt vor Cuxhaven an der Elbmündung und ist nur 13,7 Quadratkilometer groß. Dass Hamburg einen Nationalpark im Watt besitzt, verdankt die Stadt ihrem Außenposten in der Nordsee - der Insel Neuwerk - gut 100 Kilometer Luftlinie von Rathaus und Alster entfernt. Gegründet wurde das Schutzgebiet am 9. April 1990 und zählt heute gemeinsam mit den anderen Nationalparks im Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz zu diesem Thema jetzt auf dieser Seite per Livestream.

