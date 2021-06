Jetzt live: Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Corona-Maßnahmen Stand: 02.06.2021 13:34 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute einmal mehr mit den Folgen der Corona-Pandemie. Es geht vor allem um die vom rot-grünen Senat zuletzt beschlossenen Lockerungen bei den Corona-Auflagen.

So darf angesichts niedriger Corona-Zahlen unter anderem ab dem Wochenende die Innengastronomie wieder öffnen. NDR.de überträgt die Aktuelle Stunde jetzt auf dieser Seite per Livestream.

Fortsetzung der Haushaltsberatungen

Im Anschluss an die Corona-Debatte wollen die Abgeordneten ihre dreitägigen Haushaltsberatungen fortsetzen. Gestartet waren sie am Dienstag, endgültig verabschiedet werden soll der Doppelhaushalt 2021/22 am Donnerstag.

