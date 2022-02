Hamburg gedenkt Sturmflut von 1962 Stand: 16.02.2022 08:39 Uhr Bei der Sturmflut in Hamburg im Jahr 1962 sind 315 Menschen ums Leben gekommen. Heute Abend gedenkt die Flutopfer-Stiftung der Opfer. NDR.de überträgt die Veranstaltung ab 20 Uhr im Livestream.

Am Mahnmal in Wilhelmsburg an der Kirchdorfer Straße sprechen unter anderem Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der Vorsitzende der Regio Wilhelmsburg Veddel und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Michael Weinreich, sowie Gerd Nietsche vom Museum Elbinsel und Pröbistin Carolyn Decke. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe wird eine Feuerschale entzündet und eine Gedenkminute eingelegt. Auch lokale Rettungskräfte sind vor Ort, darunter die Freiwilligen Feuerwehren Kirchdorf, Moorwerder und Wilhelmsburg, die Deichwacht Wilhelmsburg, der Deichverband und die Rettungshundestaffel Hamburg-Harburg.

Flutopfer-Stiftung von 1962 zahlte Renten an Hinterbliebene

Die Flutopfer-Stiftung von 1962 wurde mit Spendengeldern aus aller Welt für die Opfer der Flut errichtet. Fast 60 Jahre lang zahlte die Stiftung monatliche Renten an die Hinterbliebenen. Die letzte durch die Stiftung versorgte Witwe verstarb im vergangenen Jahr.

