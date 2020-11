Stand: 24.11.2020 12:32 Uhr Jetzt live: Dressel stellt neue Steuerschätzung für Hamburg vor

Knapp zwei Wochen nach Vorstellung der bundesweiten Zahlen legt Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) heute die regionalisierten Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vor. Die Corona-Pandemie reißt tiefe Löcher auch in den Hamburger Haushalt. Allerdings gehen die Steuerschätzer für Bund und Länder davon aus, dass die Mindereinnahmen 2021 weniger drastisch ausfallen als zuletzt gedacht. Auch 2022 könnte demnach besser laufen. Wegen der Pandemie befinden sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr erstmals seit 2009 wieder im Sinkflug. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz aus dem Hamburger Rathaus jetzt auf dieser Seite per Livestream.

24.11.2020