Jetzt live: Bürgerschaftssitzung in Hamburg Stand: 25.11.2020 13:30 Uhr Eine stärkere Beteiligung des Parlaments bei Entscheidungen über Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht heute im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Die CDU-Fraktion hat die Debatte unter dem Titel "Das Parlament entscheidet: Debatte und Beschluss über Anti-Corona-Maßnahmen gehören in die Hamburgische Bürgerschaft!" angemeldet. Bereits in der Sitzung vor zwei Wochen hatten Oppositionsabgeordnete vom rot-grünen Senat eine stärkere Mitsprache der Bürgerschaft gefordert. NDR.de überträgt die Sitzung der Bürgerschaft jetzt per Livestream auf dieser Seite.

Jetzt live Livestream: Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft

Außerdem will die Fraktion der Linken die für das kommende Jahr angekündigte Schließung des Hamburger Retouren-Zentrums der Otto Group thematisieren. Weitere Debatten stehen zu Themen wie Umsetzung des Klimaplans, Corona-bedingte Lernrückstände bei Schülern, Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Stadtplanung, Stärkung des Verfassungsschutzes oder Bekämpfung der Spielsucht auf der Tagesordnung.

