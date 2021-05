Jetzt: Video-Chat mit Dirk Heinrich vom Hamburger Impfzentrum Stand: 05.05.2021 19:47 Uhr Viele Menschen in Hamburg warten sehnsüchtig auf eine Corona-Schutzimpfung - andere sind skeptisch der Impfung gegenüber. Der ärztliche Leiter des Hamburger Impfzentrums, Dirk Heinrich, beantwortet jetzt Ihre Fragen rund um das Thema "Corona-Impfung".

Unser Gast, Dr. med. Dirk Heinrich, ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Sprecher der medizinischen Leitung des Impfzentrums. Er beantwortet Ihre Fragen rund um das Impfen in Hamburg beantworten.

Stellen Sie Ihre Fragen zur Corona-Impfung

Wie erfahre ich, wann ich geimpft werde? Wie unterscheiden sich die verschiedenen Impfstoffe in Bezug auf Wirsamkeit und Nebenwirkungen? Und ist es möglich, ohne vorher vereinbarten Termin im Impfzentrum geimpft zu werden? Solche und andere Fragen zum Thema "Corona-Impfung" haben Sie schon vor des Video-Chats gestellt. Sie können auch während des Chats noch Fragen stellen. Nutzen Sie dazu schon jetzt das obige Chat-Fenster. Der Chat wird 30 bis 45 Minuten dauern und wird von NDR 90,3 Reporterin Anna Rüter moderiert. Sie stellt dann ab 20 Uhr die Fragen an den Experten Dirk Heinrich. Sie können den Video-Chat auf dieser Seite verfolgen. Bitte beachten Sie, dass wegen der wahrscheinlich großen Anzahl an Fragen nicht alle beantwortet werden können.

Eine Auswertung sowie einen Mitschnitt des Gesprächs finden Sie am Donnerstag, den 6. Mai im Laufe des Tages unter NDR.de/Hamburg sowie in der NDR Hamburg App.

