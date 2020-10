Jetzt Live: Stadt und Polizei informieren zu Corona-Kontrollen Stand: 10.10.2020 12:11 Uhr Nachdem mehr als 250 Einsatzkräfte von Polizei, Bezirksämtern und Zoll am Freitagabend kontrolliert haben, ob Lokale und Shisha-Bars die Corona-Auflagen einhalten, läuft zu dem Thema seit 12.30 Uhr eine Pressekonferenz im Rathaus.

Livestream: Pressekonferenz zu Corona-Kontrollen

Der NDR überträgt diese im Livestream. Auch auf der Seite der Stadt, kann man die Pressekonferenz nachverfolgen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer informieren über die Kontrollen und die Corona-Lage in Hamburg.

Eine Bar wurde geschlossen

Bei den großflächigen Kontrollen am Freitagabend ging es um Lokale, Bars und andere Gastronomiebetriebe, in denen vor allem 20- bis 40-Jährige feiern und gegebenenfalls Alkohol trinken. "Das ist genau die Altersgruppe, von der wir im Moment wissen, dass sie sich zu häufig mit Corona anstecken und dann gewisse Infektionsketten auslösen", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Im Zuge der Kontrollen wurde in der Billstedter Hauptstraße eine Shisha-Bar geschlossen - wegen erheblicher Verstöße. Dort hatte die Feuerwehr zu viel Kohlenmonoxid gemessen. Außerdem konnten Abstände nicht eingehalten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2020 | 12:30 Uhr