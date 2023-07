Stand: 21.07.2023 20:41 Uhr Jenfeld: Mann wird bei Streit mit Messer verletzt

In Jenfeld hat ein Mann am Freitagmittag einen anderen Mann während eines Streits mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Hamburger Polizei kannten sich beide. Demnach hat das Opfer selbst die Polizei alarmiert. Der Mann kam mit einem Schnitt in der Brust ins Krankenhaus. Lebensgefährlich verletzt wurde er nicht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.07.2023 | 20:00 Uhr