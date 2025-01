Stand: 12.01.2025 08:46 Uhr Jenfeld: Mann verletzt Frau in Wohnunterkunft

In einer Wohnunterkunft in Hamburg-Jenfeld ist am Sonnabend ein Streit eskaliert. Ein 44-Jähriger verletzte eine Frau mit einem Messer an Bauch und Rücken und mit einem Knüppel am Kopf. Die 43-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Mann flüchtete, er ist aber bekannt.

