Stand: 09.04.2024 16:00 Uhr Jenfeld: 86-Jähriger wohl in Gartenpool ertrunken

In Jenfeld ist am Dienstagmorgen ein 86-jähriger Mann tot auf seinem Grundstück aufgefunden worden. Eine Angehörige hatte ihn entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann in einem Gartenpool ertrunken. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Leiche wird nun in der Rechtsmedizin untersucht.

