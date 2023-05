Japanisches Kirschblütenfest in Hamburg gestartet

Stand: 19.05.2023 22:34 Uhr

Wenn die Bäume um die Alster wieder rosa leuchten, kann das nur eines heißen: In Hamburg steht das Kirschblütenfest an. Samt Feuerwerk und der alljährlichen Wahl der Kirschblütenkönigin ist am Freitag das Straßenfest rund um die Alster gestartet.