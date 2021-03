Jan Fedders Grabstätte: Unbekannte reißen Tor raus Stand: 29.03.2021 13:42 Uhr Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg haben Unbekannte das Tor zur Grabstätte von Jan Fedder rausgerissen. "Sie haben es ins Gebüsch gelegt", sagte ein Friedhofssprecher am Montag.

Den Schaden habe ein Friedhofsbetreuer am Morgen entdeckt. "Das ist Vandalismus und kommt sehr selten vor", sagte der Sprecher. Wann genau der oder die Täter die Eingangspforte vor dem Grab zerstört haben, war zunächst unklar. Friedhofsmitarbeiter alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten von Amts wegen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, wie ein Polizeisprecher sagte.

Keine weiteren Schäden entdeckt

Witwe Marion Fedder hatte die Umzäunung aufstellen lassen, nachdem Fans mehrfach auf das Grab ihres Mannes gelaufen waren, um Blumen abzulegen. "Wir können nicht beurteilen, ob der Täter auf dem Grab war. Warum jemand sowas machen sollte, kann ich mir auch nicht erklären", sagte der Friedhofssprecher. Weitere Schäden seien zunächst nicht entdeckt worden.

Populär wurde Jan Fedder in seiner Rolle als Polizist Dirk Matthies in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Jahrzehntelang sorgte er in der Serie für Recht und Ordnung auf dem Hamburger Kiez. Er war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren gestorben.

Weitere Informationen Hamburg soll Jan-Fedder-Promenade an der Elbe bekommen Noch hat die Elbpromenade zwischen den Landungsbrücken und dem Baumwall keinen Namen. Nun gibt es eine Idee. (22.01.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.03.2021 | 13:00 Uhr