Jan Fedder bekommt Ehrentafel auf dem Kiez Stand: 27.06.2022 16:05 Uhr Schauspieler Jan Fedder bekommt in Hamburg eine weitere Erinnerungsstätte: Auf dem Kiez wird am Mittwoch eine Ehrentafel für ihn enthüllt.

Die Gedenktafel kommt an einen prominenten Ort: Sie soll an der Reeperbahn am Eingang des Lokals "Zur Ritze" installiert werden. Initiatoren des Projekts sind seine Witwe Marion Fedder und der Chef der "Ritze", Carsten Marek.

"Jan ist St. Paulianer"

Marion Fedder sagte in der "Bild"-Zeitung über die private Initiative: "Jan ist St. Paulianer. Er wohnte gleich um die Ecke, die 'Ritze' war sein Lieblingslokal, er nannte sie sein Wohnzimmer. Er hat hier viele Abende und Nächte verbracht, mit Bier und Gin Tonic." Es seien noch weitere Tafeln vor dem Kultlokal geplant, in dessen Keller es einen Boxring gibt.

Eine Promende für Jan Fedder

Als Polizist Dirk Matthies hatte Jan Fedder in der NDR Serie "Großstadtrevier" jahrzehntelang für Recht und Ordnung auf dem Hamburger Kiez gesorgt und auch die Serie "Neues aus Büttenwarder" mitgeprägt. Er war am 30. Dezember 2019 gestorben. Anfang des Jahres war zu seinen Ehren die "Jan-Fedder-Promenade" am Hafen eröffnet worden.

