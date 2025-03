Stand: 05.03.2025 10:49 Uhr Jahrestagung der Gesellschaft für Virologie in Hamburg

An der Universität Hamburg treffen sich noch bis Freitag mehrere hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Jahrestagung der Gesellschaft für Virologie. Überschattet wird die Konferenz von der Situation in den USA - viele Forschende dort sind in Sorge, wie sich die Rahmenbedingungen für die Wissenschaft unter Präsident Trump verändern könnten. Die Tagung ist zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten wieder in Hamburg und gilt als wichtigster Virologen-Kongress im deutschsprachigen Raum.

