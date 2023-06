Jahreskonferenz vom "Netzwerk Recherche" beim NDR in Hamburg Stand: 16.06.2023 18:21 Uhr Sie gilt als eines der wichtigsten Journalisten-Treffen in Deutschland: die Jahreskonferenz des "Netzwerks Recherche". Gastgeber ist der NDR in Hamburg-Lokstedt. Am Freitag wurde dort der "Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen" verliehen.

Die beiden Preisträgerinnen konnten nicht persönlich nach Hamburg kommen. Niloufar Hamedi und Elahe Mohammadi stehen nämlich im Iran vor einem Revolutionsgericht. Ihnen droht die Todesstrafe. Sie waren es, die der Welt über das Schicksal einer jungen Kurdin berichteten, die nach ihrer Verhaftung durch sogenannte Sittenwächter starb. Und die Berichte darüber haben bekanntlich politische Erschütterungen ausgelöst. Der iranische Journalist Omid Rezaee richtete sich in seiner Laudation an seine Kolleginnen: "Wir verleihen euch diesen Preis, um uns selbst daran zu erinnern, was Journalismus eigentlich ist, was Journalismus eigentlich kann."

Künstliche Intelligenz und Russland Themen der Konferenz

"Recherchen verändern" - so heißt schließlich auch das Motto der Jahreskonferenz vom "Netzwerk Recherche". Unter anderem geht es dort auch um die Folgen der Künstlichen Intelligenz für den Journalismus. Eine besondere Rolle spielte am Freitag auch die Berichterstattung über Russland und die Ukraine. Für westliche Korrespondentinnen und Korrespondenten sei es zunehmend gefährlicher, aus Russland zu berichten. Das zeigt der Fall des dort inhaftierten amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich.

Am Sonnabend wird die Konferenz fortgesetzt.

