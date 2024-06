Stand: 27.06.2024 19:21 Uhr Israelische Botschafter zu Besuch in Hamburg

Der israelische Botschafter Ron Prosor aus Berlin hat am Donnerstag das Hamburger Grindelviertel besucht. Begleitet wurde er unter anderem von Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD). Zunächst sprach Prosor in der jüdischen Schule mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Anschließend ging es zum Joseph-Carlebach Platz, wo einst die Bornplatz-Synagoge stand. Der Botschafter besichtigte die Ausgrabungen zu den Überresten des einst größten jüdischen Gotteshauses in Norddeutschland. Diese wurde in der Reichspogromnacht 1938 zerstört und soll nun wieder aufgebaut werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.06.2024 | 19:30 Uhr