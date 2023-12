Stand: 12.12.2023 13:10 Uhr Islamistischen Anschlag vorbereitet? Haftstrafen für Brüder gefordert

Zwei syrische Brüder müssen sich wegen der Vorbereitung eines islamistischen Anschlags in Hamburg vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verantworten. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers gehalten. Sie forderte für den 29-jährigen Angeklagten, der in Hamburg gelebt hatte, sechs Jahre Haft. Sein 24-jähriger Bruder hatte im Allgäu gelebt. Der Staatsanwalt ist aber davon überzeugt, dass er den 29-Jährigen von dort aus unterstützt hat. Er soll für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.12.2023 | 13:00 Uhr