Ironman in Hamburg: Heute werden viele Straßen gesperrt Stand: 05.06.2022 06:10 Uhr Heute findet der Ironman in Hamburg statt. Für den Triathlon-Wettbewerb gibt es zahlreiche Straßensperrungen, die zu Verkehrsbehinderungen führen.

Die erste Sperrung wurde nach Angaben des Veranstalters schon am Freitag am Ballindamm eingerichtet. Vor allem heute kommen zahlreiche Straßensperrungen hinzu. Die letzte Sperrung soll am Montagmorgen aufgehoben werden. Eine interaktive Karte des Veranstalters zeigt, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen für den Ironman gesperrt sein werden.

Verlauf der Strecke beim Schwimmen, Radfahren und Laufen

Beim Wettbewerb starten die Sportlerinnen und Sportler am Alsteranleger am Jungfernstieg mit dem Schwimmen. Die Schwimmstrecke führt 3,8 Kilometer durch die Binnen- und Außenalster.

Im Anschluss geht es mit dem Rad weiter. Die Radstrecke führt über zwei Runden und insgesamt 180,2 Kilometer zunächst vom Ballindamm in den Hamburger Westen, vorbei an der Speicherstadt, den Landungsbrücken, der Reeperbahn und dem Rathaus Altona bis nach Othmarschen. Danach geht es über die Elbchaussee zurück, vorbei am Fischmarkt und über St. Georg in den Hamburger Osten. Dort führt die Strecke hinaus in die Vier- und Marschlande im Südosten Hamburgs und wieder zurück.

Beim Marathon absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach weitere 42,2 Kilometer. Die Laufstrecke führt über vier Runden entlang des westlichen Alsterufers und durch die Hamburger Innenstadt. Das Ziel befindet sich dann auf dem Rathausmarkt.

