Stand: 11.10.2023 21:10 Uhr Investor will Hotel am Standort des Musikclubs Molotow bauen

Nach einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" plant ein Investor ein Hotel in dem Gebäude am Nobistor, in dem sich der Musikclub Molotow derzeit befindet. Der Bauantrag liegt beim Bezirksamt, schreibt die "Mopo". Im Molotow weiß man von den Plänen. Der Musikclub will ohnehin zurück an den Spielbudenplatz ziehen. Da der Neubau des Paloma-Viertels dort aber auf Eis liegt, könnte der Hotelneubau das Molotow in Schwierigkeiten bringen.

