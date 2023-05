Interne Ermittlungen: Polizist verletzt Teilnehmer bei Mai-Demo Stand: 02.05.2023 17:42 Uhr Mehr als 5.000 Menschen sind am 1. Mai in Hamburg bei mehreren Demonstrationen linker Gruppen auf die Straße gegangen. Größere Ausschreitungen gab es nicht. Am Bahnhof Schlump wurde ein Mann bei einer Polizeiaktion schwer verletzt.

Videoaufnahmen zeigen, wie zahlreiche Demonstrantinnen und Demonstranten den Bahnhof Schlump verlassen und offenbar versuchen, vor der Polizei wegzurennen. Dabei rempelt ein Polizist einen der Demonstranten mit Wucht um. Der 19-Jährige erlitt dabei offenbar einen Krampfanfall und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Der Beamte wurde nach dem Zwischenfall aus dem Einsatz entfernt. Was dem umstrittenen Einsatz am Bahnhof Schlump vorausgegangen war, ist laut Polizei noch unklar.

Innenbehörde: Zustand des Mannes habe sich verbessert

Laut Innenbehörde habe sich der Zustand des Mannes nach Einlieferung ins Krankenhaus verbessert - was genau das heißt, und ob er beispielsweise ansprechbar ist, will die Polizei mit Verweis auf den Patientenschutz und die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Ermittlungen gegen den Polizisten

Gegen den Polizisten ermittelt nun das Dezernat Interne Ermittlungen. Es bestehe der Verdacht auf Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Dienstag.

Polizeiwissenschaftler sieht Fehlverhalten eines Einzelnen

Polizeiwissenschaftler Rafael Behr, der auch an der Akademie der Polizei in Hamburg unterrichtet, spricht bei dem Vorfall von einer "Mischung aus Unfall und bewusster Körperverletzung, die aber nicht im Kollektiv ausgeübt worden ist." Es sei keine "außer Rand und Band geratene Polizeieinheit" gewesen. Behr gehe davon aus, dass der Beamte den Demonstranten nicht absichtlich verletzen wollte. "Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es - würde ich sagen - eine Körperverletzung im Amt war", so Behr.

Celik: "Die Aufnahmen haben mich geschockt!"

Bisher hat sich aus der Politik nur die Linke zu dem Fall geäußert. Deniz Celik sagte: "Die Aufnahmen haben mich geschockt. Man sieht, wie der Polizeibeamte auch ziemlich brutal vorgeht, einen 'Bodycheck' gegen einen Demonstranten vornimmt, der einfach nur weggelaufen ist. Nach meinem Eindruck hat er Körperverletzung billigend in Kauf genommen." Es sei richtig, dass nun ermittelt werde, das dürfe aber nicht pro forma passieren. "Da machen wir in der Regel die Erfahrung, dass in der Vergangenheit immer wieder Ermittlungen eingestellt worden sind, weil Polizisten gegen Polizisten ermitteln. Deshalb fordern wir ja auch eine unabhängige Beschwerdestelle", so Celik.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei war bei den Demos am Montag mit insgesamt rund 1.500 Beamtinnen und Beamten sowie Wasserwerfern und Reiterstaffel im Einsatz. Mit dabei waren auch Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein, Bremen und von der Bundespolizei.

In der Vergangenheit hatte es im Schanzenviertel rund um den 1. Mai immer wieder Randale gegeben. Seit den schweren Ausschreitungen um den G20-Gipfel im Juli 2017 ist es in der Hansestadt weitgehend ruhig geblieben.

