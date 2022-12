Stand: 06.12.2022 17:00 Uhr Internationaler Drogenhandel über Hamburger Hafen

Eine internationale Drogenbande hat ihr Geschäft mutmaßlich über den Hamburger Hafen abgewickelt. In mehreren Ländern hat die Polizei sechs Menschen festgenommen - in Australien, den USA und auch in Deutschland. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten 2,5 Millionen Dollar und 300 Kilogramm Rauschgift sicher. Der Zoll in Hamburg ermittelt nun weiter.

