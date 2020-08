Stand: 28.08.2020 10:32 Uhr - NDR 90,3

Integration - der mühsame Weg des Ankommens

Vor fünf Jahren sind etwa eine Million Geflüchtete nach Deutschland gekommen, davon mehr als 40.000 nach Hamburg. Etwas mehr als die Hälfte, nämlich rund 22.300, blieben in der Stadt. Viele haben hier ein neues Leben begonnen, Deutsch gelernt, einen Job und eine Wohnung gefunden. Einer von ihnen ist Oubaida.

Im Herbst 2015 endet Oubaidas Flucht aus der syrischen Stadt Homs in einem Gewerbegebiet in Altona. Gemeinsam mit etwa 1.000 anderen Geflüchteten wird der heute 34-Jährige nach seiner Ankunft in einer großen Halle im Rugenbarg untergebracht. Es ist eine sehr schwierige Zeit, ohne jegliche Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Fast ein Jahr wartet der gelernte Fachinformatiker auf seinen Deutschkurs. "In einem Moment hatte ich keine Geduld mehr", gibt Oubaida zu. Ohne Gewissheit, ob seine Familie auch nach Hamburg kommen wird, weiß der junge Mann oft nicht, wie er weitermachen soll. Jeden Tag telefoniert er mit seiner Frau Ebtesam und seiner damals dreijährigen Tochter Jouri. Er lernt Deutsch, macht noch einmal eine IT-Ausbildung - und wartet.

Erlösung nach drei Jahren Warten

Irgendwann ist er endlich da, der Moment, auf den Oubaida drei Jahre lang gewartet hat: Seine Familie kommt nach Hamburg. Für alle ist das eine sehr emotionale Situation. Seine Tochter ist inzwischen sechs Jahre alt, seine Frau hatte die Hoffnung auf ein Familienleben schon fast aufgegeben.

Nach 50 Besichtigungen zieht die Familie aus einer Unterkunft in Wandsbek in eine eigene Wohnung in Jenfeld. Vor wenigen Wochen wird ein kleiner Sohn geboren, Samir. Oubaida arbeitet inzwischen bei einer großen Firma als Netzwerkadministrator. Ebtesam, die gelernte Agraringenieurin, möchte möglichst schnell auch einen guten Job finden. Jouri ist eingeschult worden und besucht die erste Klasse.

Träumen vom Heimatgefühl

Die Familie ist auf einem guten Weg. "Ich habe Arbeit, ich habe Deutsch gelernt und wir versuchen wirklich, Kontakt mit Menschen zu haben", sagt Oubaida. Gerne würden sie sich mehr mit anderen austauschen, Freundschaften schließen und Menschen kennen lernen. Freunde und Verwandte sind natürlich weit weg, viele Bekannte haben sie bisher noch nicht. Die Kultur sei hier eine andere, erklärt Oubaida, da sei das manchmal nicht ganz leicht. Ihre Kinder werden es da ein bisschen leichter haben, hoffen seine Frau und er. Aber auch sie selbst sind guter Dinge, dass sie sich irgendwann in Hamburg zuhause fühlen.

