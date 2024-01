Stand: 15.01.2024 19:44 Uhr Insolvenzverwalter: Weiterbetrieb von Signa Prime Selection möglich

Die insolvente Luxusimmobilien-Einheit der Signa-Gruppe kann nach Einschätzung ihres Insolvenzverwalters "aus derzeitiger Sicht" weiter in Betrieb bleiben. Die laufende Finanzierung der Signa Prime Selection AG sei nach dem vorgelegten Finanzplan gesichert, sagte Verwalter Norbert Abel am Montag nach einer Gläubigerversammlung in Wien. Nach Angaben des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 ist jedoch eine Geldspritze von bis zu 500 Millionen Euro nötig, damit die mit Signa Prime verbundenen Projektgesellschaften zahlungsfähig bleiben. Zum Bestand von Signa Prime Selection gehören in Hamburg unter anderem das Alsterhaus und das Elbtower-Projekt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.01.2024 | 19:00 Uhr