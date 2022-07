Sendedatum: 16.07.2022 19:30 Uhr Innensenator Grote besorgt über zunehmenden "Polizeihass"

Innensenator Andy Grote (SPD) hat sich besorgt über einen, so wörtlich, "teilweise schlimmen Polizeihass mit schweren Straftaten gegen Polizisten" geäußert. Das sagte er der "Welt am Sonntag". Die Schwelle zu verbaler und körperlicher Aggressivität in der Gesellschaft sei niedriger geworden. Besorgniserregend sei aus seiner Sicht außerdem, dass Diskurse verschoben würden - bis hin zur Delegitimierung des Staates und Verschwörungsideologien. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 16.07.2022 19:30

