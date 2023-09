Stand: 02.09.2023 19:35 Uhr Inklusiver Sporttag auf der Jahnkampfbahn in Hamburg

Zum achten Mal hat der inklusive Sporttag in Hamburg am Sonnabend stattgefunden. Sportbund, Leichtathletikverband und Behindertensportverband hatten ein breites Programm auf die Beine gestellt. Zum Einen ging es um den Sport und den Spaß an der Bewegung. Zum Anderen hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch die Möglichkeit, kostenfrei das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Das Angebot richtete sich an Kinder und Erwachsene und an Menschen mit und ohne Behinderung.