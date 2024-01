Inklusion: Werner-Otto-Preis für Deutschen Alpenverein in Hamburg Stand: 09.01.2024 16:00 Uhr Der Deutsche Alpenverein Sektion Hamburg ist am Dienstag im Rathaus mit dem Werner-Otto-Preis ausgezeichnet worden. Geehrt wurden Sportvereine, die sich besonders stark für Inklusion einsetzen.

Als Rollstuhlfahrerin oder -fahrer eine Kletterwand bezwingen? Das ist möglich beim Deutschen Alpenverein in Hamburg. Bereits vor sechs Jahren hat der Sportverein ein besonderes Projekt gestartet. Seitdem sind im Kletterzentrum in Eimsbüttel auch Sportlerinnen und Sportler mit Einschränkungen aktiv. Speziell ausgebildete Trainerinnen und Trainer bieten Kurse für Menschen mit geistiger Behinderung, mit Muskelschwäche oder für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer an. Dafür wurden spezielle Klettergriffe und Ganzkörpergurte angeschafft. Für dieses inklusive Sportprojekt erhielt der Deutsche Alpenverein in Hamburg den mit 15.000 Euro dotierten Werner-Otto-Preis.

Preise auch für drei weitere Sportvereine

Anerkennungen in Höhe von 5.000 Euro gingen zudem an drei weitere Sportvereine. In der Judo-Abteilung des Eimsbütteler TV werden Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung zu Assistenz-Trainerinnen und -Trainern ausgebildet. Die Tischtennis-Spielgemeinschaft Hamburg Nord bietet Training für Sportlerinnen und Sportler mit Parkinson an. Und beim Verein Tanz der Kulturen in Altona gibt es für Kinder mit schwersten Bewegungseinschränkungen ein spezielles Tanzangebot.

